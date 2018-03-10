تعليم البحر الأحمر تسلم مدرسة الصناعات البحرية بسفاجا مركب بـ4.2 مليون جنيه







البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت نورا كامل فاضل، مديرة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنها تسلمت اليوم مركبا بحريا، تم تصنيعه بأحد مصانع الإنتاج الحربى، لصالح مدرسة الصناعات البحرية بسفاجا لتدريب الطلاب عليه .

وأكدت مديرة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لـ"اليوم السابع"، على أن قيمة المركب 4 ملايين و200 ألف جنيه، لافتة إلى أن المركب سيقوم برحلات صيد بمرافقة الطلاب لتعليمهم حرف الصيد، مضيفة أنه سيكون هناك نظاما ماليا لكل طالب حسب كمية الأسماك الذى قام باصطيادها، كما سيتم رفع كفاءة المدرسة من خلال المركب.

وأشارت فاضل، إلى أنه يتم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وإدارة تعليم سفاجا، على التجهيز لافتتاح قسم اللوجستيات بمدرسة الصناعات البحرية بسفاجا، مشددة على أن تلك القسم من المقرر أن يبدأ العام المقبل.