تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضىالسبت، 10 مارس 2018 10:00 م
أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت القلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 228.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 334.9 مليون جنيه، تلتها " شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" بحجم تداول بلغ 137.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 90.2 مليون جنيه.
وجاءت فى المركز الثالث " مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول بلغ 127.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 44.9 مليون جنيه، تلتها " المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 78.9 مليون ورقة وبقيمة تداول 122.6 مليون جنيه، ثم "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 73 مليون ورقة، وقيمة تداول 23.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
وفى المركز السادس جاء "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 61.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 256.2 مليون جنيه، تلتها "طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 47.5 مليون جنيه، وقيمة تداول 507.9 مليون جنيه، ثم "العربية المتحدة للشحن والتفريغ" بحجم تداول 33 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 54.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 30.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 708.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير " إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 29.1 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 130.9 مليون جنيه.
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