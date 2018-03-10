تعرف على أنواع وأسعار تقاوى الذرة الشامية بمنافذ الإرشاد الزراعى بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

أكد الدكتور حمدى السيد جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه فى إطار الإستعداد لموسم الذرة الشامية الجديد 2018 تقوم الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالمنوفية برئاسة المهندس رجب شحات غنيم بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية " قسم بحوث الذرة الشامية " بتوفير تقاوي الذرة الشامية عالية الجودة والإنتاج بجميع منافذ الإرشاد الزراعي بمراكز المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة المنوفية فى بيان له أن الأصناف التى تم توفيرها بجميع منافذ الإرشاد الزراعى هى:

أصناف فردية مثل:

1_ هجين فردى 10 أبيض

2_ هجين فردى 168 أصفر

3_ هجين فردى 176 أصفر

وسعر الشيكارة 225 جنيها وزن الشيكارة 5 كليو جرام

4 _ هجن ثلاثى 368 أصفر وهو هجن مميز ثنائى الغرض يتميز بالمحصول العالى من الحبوب وإنتاج السيلاج وسعر الشيكارة 175 جنيها وزن الشيكارة 7 كيلو جرام

5_ جيزة 2 ويتميز بالثبات الوراثى ويمكن زراعته أكثر من مرة أى أخذ تقاوى وزراعتها السنة القادمة وسعر الشيكارة 105 جنيها ووزن الشيكارة 7 كيلو جرام .

