تعرف على أنواع تقاوى الذرة الشامية الموجودة داخل منافذ البيع وأسعاره فى المنوفية

تعرف على أنواع تقاوى الذرة الشامية الموجودة داخل منافذ البيع وأسعاره فى المنوفيةالسبت، 10 مارس 2018 01:35 ص
محصول الذرة-ارشيفيه
المنوفية _ محمد فتحى
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أكد الدكتور حمدى السيد جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بأنه فى إطار الإستعداد لموسم الذرة الشامية الجديد 2018 تقوم الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالمنوفية برئاسة المهندس رجب شحات غنيم، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية " قسم بحوث الذرة الشامية " بتوفير تقاوي الذرة الشامية عالية الجودة والإنتاج بجميع منافذ الإرشاد الزراعي بمراكز المحافظة .
وأضاف وكيل وزارة المنوفية ، أن الأصناف التى تم توفيرها بجميع منافذ الإرشاد الزراعى هى
أصناف فردية مثل
1_ هجين فردى 10 أبيض
2_ هجين فردى 168 أصفر
3_ هجين فردى 176 أصفر
سعر الشيكارة 225 جنيه وزن الشيكارة 5 كليو جرام
4 _ هجن ثلاثى 368 أصفر وهو هجن مميز ثنائى الغرض يتميز بالمحصول العالى من الحبوب وإنتاج السيلاج وسعر الشيكارة 175 جنيه وزن الشيكارة 7 كيلو جرام
5_ جيزة 2 ويتميز بالثبات الوراثى ويمكن زراعته أكثر من مرة أى أخذ تقاوى وزراعتها السنة القادمة وسعر الشيكارة 105 جنيه ووزن الشيكارة 7 كيلو جرام .
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