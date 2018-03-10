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تشريح جثة شاب بعد انتشالها من نهر النيل فى حلوان

السبت، 10 مارس 2018 08:28 م
تشريح جثة شاب بعد انتشالها من نهر النيل فى حلوان جثة - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان بتشريح جثة شاب عثر عليه فى مياه النيل بمنطقة ركن فاروق والتصريح بدفتها، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى المقدم هانى أبو علم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بإشراف العقيد أشرف عبد العزيز، مأمور القسم، بلاغا من الأهالى مفاده العثور على جثة شاب طافية بمياه النيل بمنطقة ركن فاروق دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب فى منتصف العقد الثانى من العمر يرتدى ملابسه كاملة وبدون حذاء وفى حاله انتفاخ وغير واضحة المعالم، ولم يعثر بحوزته على أى مستندات تدل على هويته.

وتم نقل الجثة للمشرحة وحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

 


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