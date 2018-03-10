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ترامب ينعى ضحايا حادث دار علاج المحاربين القدامى بكاليفورنيا

السبت، 10 مارس 2018 05:00 م
ترامب ينعى ضحايا حادث دار علاج المحاربين القدامى بكاليفورنيا ترامب - أرشيفية





(أ ش أ)
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نعى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السيدات الثلاث اللاتى لقين مصرعهن على أيدى مسلح فى دار لعلاج المحاربين القدامى بكاليفورنيا، معربا عن حزنه العميق إزاء الحادث.

وقال ترامب، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم السبت، "نشعر بحزن عميق إزاء الموقف المأساوى فى يونتفيل وننعى فقدان ثلاث سيدات رائعات اعتنوا يمحاربينا القدامي".

وكان مجند أمريكى سابق فى دار للمحاربين القدامى بكاليفورنيا، حيث كان يخضع لعلاج من اضطرابات ما بعد الصدمة، قد احتجز ثلاث موظفات رهائن فى أزمة استمرت طوال يوم أمس الجمعة، وأنهتها الشرطة عندما عثرت عليه وعلى الرهائن الثلاثة قتلي.

ويعيش فى دار المحاربين القدامى بكاليفورنيا نحو ألف من قدامى المحاربين المعاقين وكبار السن، وهذه الدار هى الأكبر من نوعها فى الولايات المتحدة.

 


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