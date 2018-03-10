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ترامب يتحدث هاتفيا مع رئيس الصين بشأن كوريا الشمالية

السبت، 10 مارس 2018 06:32 م
ترامب يتحدث هاتفيا مع رئيس الصين بشأن كوريا الشمالية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





واشنطن (رويترز)
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ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى تغريدة على تويتر اليوم السبت، أنه تحدث مع نظيره الصينى شئ جين بينج بشأن كوريا الشمالية.

وقال ترامب فى تغريدته "الرئيس الصينى شئ جين بينج وأنا تحدثنا حديثا مطولا بشأن الاجتماع مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية. الرئيس شئ أبلغنى بأنه يقدر للولايات المتحدة عملها على حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية بدلا من اللجوء إلى البديل الذى ينذر بالسوء، الصين ما زالت متعاونة!"

وذكر البيت الأبيض اليوم السبت، أن ترامب تحدث هاتفيا أيضا يوم الجمعة مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن كوريا الشمالية والرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على بعض المعادن.

 


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