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ترامب وماكرون يعربان هاتفيا عن إدانتهما للأوضاع فى الغوطة السورية

السبت، 10 مارس 2018 08:26 م
ترامب وماكرون يعربان هاتفيا عن إدانتهما للأوضاع فى الغوطة السورية الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون





(أ ش أ)
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كشف البيت الأبيض، أن كلا الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون أعربا فى اتصال هاتفى ،عن إدانتهما الحازمة للأوضاع الراهنة فى الغوطة الشرقية بسوريا.

وقال البيت الأبيض فى بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم السبت، إن القوات السورية التابعة للرئيس السورى بشار الأسد وخاصة فى غوطة دمشق الشرقية تقوم بما اسماه "تصرفات وحشية"، مشيرا إلى أن الرئيسين استنكرا دعم روسيا وإيران للحكومة السورية.

وفى سياق آخر، كشف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب أكد لنظيره الفرنسى خلال الاتصال الهاتفى ، أن قراره بشأن الرسوم الجمركية نضج منذ زمان ويخدم مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة ثم بحثا حلولا بديلة لمشاكل واشنطن فى هذا المجال .

وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون قد أشاد باتفاق الرئيس الأمريكى وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على عقد لقاء شخصى قبل نهاية الربيع.

 


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