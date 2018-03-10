ترامب: واشنطن تعمل على إعفاء أستراليا من الرسوم على الألمنيوم والصلب

ترامب: واشنطن تعمل على إعفاء أستراليا من الرسوم على الألمنيوم والصلبالسبت، 10 مارس 2018 07:00 ص
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل على إعفاء حليفتها أستراليا من الرسوم الجديدة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والالمنيوم.
وكتب ترامب على تويتر "تحدثت مع رئيس الوزراء الاسترالى مالكوم تورنبول، وهو مصمم على إقامة علاقة عسكرية وتجارية عادلة وتبادلية" مع الولايات المتحدة.
وأضاف الرئيس الأمريكى "نعمل على اتفاق فى أقرب الاجال كى لا نضطر إلى أن نفرض على حليفتنا الامة الاسترالية العظيمة رسوما" على الصلب والالمنيوم، من دون ان يقدم مزيدا من التفاصيل.
وندد حلفاء واشنطن وخصومها الجمعة بالميل الأمريكى الواضح نحو الحمائية وبهجوم على التبادل الحر غداة اعلان ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالمنيوم ما يثير مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.
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