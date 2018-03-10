ترامب: كوريا الشمالية ستوقف التجارب الصاروخية

ترامب: كوريا الشمالية ستوقف التجارب الصاروخيةالسبت، 10 مارس 2018 10:25 م
ترامب
(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت إن كوريا الشمالية تعهدت بوقف التجارب الصاروخية "أثناء اجتماعاتنا".
وكتب ترامب على تويتر "لم تجر كوريا الشمالية أى تجربة صاروخية منذ 28 نوفمبر 2017 وتعهدت بعدم القيام بذلك أثناء اجتماعاتنا. أعتقد أنهم سيلتزمون بتعهدهم".
ولم يصدر البيت الأبيض أى موعد لعقد اجتماع بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون لكن ترامب قال إنه سيجتمع مع كيم الذى وجه الدعوة.
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