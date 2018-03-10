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تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما فى البساتين 15 يوما على ذمة التحقيق

السبت، 10 مارس 2018 01:04 م
تجديد حبس المتهمين بقتل صديقهما فى البساتين 15 يوما على ذمة التحقيق محكمة - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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أمر المستشار محمد سعد، رئيس محكمة البساتين، بأمانة سر محمد زيان، بحبس شابين قتلا صديقهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
كان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، والرائد أحمد مصلح، معاون أول القسم، تلقيا بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين الشباب دائرة القسم، ووجود حالة وفاة.
 
انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الشاب "ك. ط"، إثر إصابته بجرح نافذ أسفل الفخذ، وتم إخطار النيابة لمعاينة الحادث، وتم نقل الجثة إلى المستشفى والقبض على أحد المتهمين ويدعى "محمود.م" 18 سنة، كما تم القبض على المتهم الثانى ويدعى "ع.أ".
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 5119 لسنة 2018 جنح البساتين، وبعرضها على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

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