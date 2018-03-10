"تاس": توقيت عودة الطيران بين موسكو والقاهرة يعتمد على شركات الطيران







كتب مؤمن مختار

أكدت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن توقيت استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة يعتمد على مدى سرعة شركات الطيران فى ضمان إشغال رحلاتها.

وأوضحت الوكالة الروسية نقلا عن مصدر قريب من محادثات عودة الطيران، أن عودة الطيران لن يحدث قبل شهر أبريل، مشيرا إلى أن الجانب الروسى لم يوافق بشكل كامل على حجز تذاكر الطيران حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أنه قد تنطلق أول طائرة فى يوم الأحد الأخير من شهر مارس، حيث يمكن أن يتغير كل شىء فى غضون أيام قليلة.

ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى 4 يناير 2018 مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، بعد توقف دام حوالى سنتين، جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية كوجاليم آفيا فوق سيناء فى العام 2015.

وتستأنف الرحلات أولا إلى مطار القاهرة الدولى، ومن ثم تعود تدريجيا إلى مطارات المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ، والغردقة، على شاطئ البحر الأحمر.