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تأجيل محاكمة 217 إخوانيا فى أحداث عنف بسمالوط بالمنيا لثانى أيام دور أبريل

السبت، 10 مارس 2018 09:33 م
تأجيل محاكمة 217 إخوانيا فى أحداث عنف بسمالوط بالمنيا لثانى أيام دور أبريل محكمة - أرشيفية





المنيا- حسن عبد الغفار
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قررت محكمة جنايات المنيا اليوم، السبت، برئاسة المستشار معوض محمد محمود تأجيل محاكمة 217 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث عنف وتظاهر بمركز سمالوط إلى اليوم الثانى من دور أبريل المقبل مع استمرار حبس المتهمين فى قضيتين الأولى والبالغ عددهم 148 متهما بينهم 24 متهما محبوسين على ذمة القضية التى تعود إلى 14 أغسطس 2013 بعد أن انتهت المحكمة من سماع أقوال الشهود.

 

وفى القضية الثانية استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن 69 متهما محبوسين على ذمة القضية وبعضهم مفرج عنه والبعض تغيب عن جلسة اليوم فى القضية التى تتعلق بحرق قسم شرطة سمالوط، والتى تعاد إجراءات المحاكمة بد أن صدرت أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد فى أغسطس 2016 وتمت إعادة إجراءات 69 متهما من اجمالى 119 متهما تم الحكم عليهم بالسجن لمشدد والمؤبد فيما برأت 5 آخرين فى القضية التى أحالها النائب العام فى مارس 2015 إلى المحاكمة وشمل الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

 


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