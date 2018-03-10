تأجيل محاكمة عصابة "كابلات الموسكى" لجلسة 12 مايو

محكمة - أرشيفية
كتب: أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بسرقة الكابلات بالموسكى لجلسة 12 مايو المقبل لحضور باحث اجتماعى.
وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 10871 لسنة 2017جنايات الموسكى أنه فى يوم 25 أكتوبر 2017، سرقة علاء. ع، سائق، وعلاء. هـ عامل، ومصطفى. أ نجار مسلح، ومنتصر بدر عامل، الكابلات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، وقطعوها مستخدمين منشارى وأجنة حديدية وعتلة حديدية.
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