بنك مصر إيران يكرم إسماعيل حسن ويعلن أشرف الشرقاوى رئيساً للبنك







كتب - أحمد يعقوب

كرم بنك مصر إيران للتنمية بتكريم إسماعيل حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لبنك مصر إيران للتنمية، بحضور عدد كبير من قيادات القطاع المصرفى والمالي؛ يتقدمهم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجارى الدولي، وهشام رامز، رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى ومحافظ البنك المركزى السابق.

كما شارك فى التكريم الدكتور فاروق العقدة، المحافظ الاسبق للبنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال السابق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، وعمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، ونخبة كبيرة من قيادات القطاع المصرفى والبورصة والمؤسسات المالية.

وفى هذا السياق، أعرب عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، عن امتنانه وتقديره لإسماعيل حسن على كافة مجهوداته فى خدمة القطاع المصرفى فى جميع المناصب القيادية المختلفة التى تقلدها فى بنوك عديدة، ومنها دوره عندما كان محافظاً للبنك المركزى المصرى".

وكشف طنطاوى النقاب عن تولى الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال السابق، منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، مؤكداً أنه مكسب كبير للبنك.

ومن جانبه، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى على الدور المتميز الذى قام به إسماعيل حسن، وعن مدى حبه وتقديره لهذه القامة الكبيرة فى المجال المصرفى.

وقام كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، وهشام رامز، رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى ومحافظ البنك المركزى السابق، والدكتور فاروق العقدة، المحافظ الاسبق للبنك المركزي، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجارى الدولى، وعمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران بتقديم دروع تكريم إسماعيل حسن المقدمة من بنك مصر إيران للتنمية واتحاد بنوك مصر.