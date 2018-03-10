بعد زيارة ولى العهد.. السعودية ترفع الحظر عن صادرات مصر من الفراولة والفلفل







كتب - إسلام سعيد

بعد أيام قليلة من زيارة الأمير محمد بن سليمان ولى العهد السعودى إلى مصر، وعدت السلطات السعودية ممثلة فى وزارة البيئة والمياه والزراعة، المصدريين المصريين "ممثلا فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية" برفع الحظر عن صادرات مصر من الفراولة والفلفل المصرى خلال أيام – مارس الجارى – بعد تطبيق المنظومة الجديدة لفحص الصادرات.

وفى هذا الإطار كشف هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"اليوم السابع"، عن زيارة قام بها رئيس المجلس عبد الحميد الدمرداشى مع وفد من وزارة الزراعة إلى السعودية خلال الأسبوع الماضى بالتزامن مع زيارة محمد بن سلمان إلى مصر، وحصل على وعود بأنه سيتم رفع الحظر عن صادرات الفلفل والفراولة بعد عودة عودة وزير الزراعة السعودى عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى من مصر.

وكانت السلطات السعودية حظرت خلال يونيو 2017 دخول الفراولة المصرية بسبب زيادة المبيدات المستخدمة فيها، وقبل هذا القرار وخلال ديسمبر 2016 حظرت دخول ثمار الفلفل لنفس السبب.

وعلى جانب آخر، أفاد مصدر بالمجلس التصديرى، أن الجانب السعودى رفض التطرق إلى أزمة صادرات الجوافة والتى دخل قرار حظر استيرادها حيز التنفيذ يوم 18 يناير الماضى بسبب موقف الهيئة العامة للغذاء والدواء من استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر جراء أزمة متبقيات المبيدات، على أن يتم رفع الحظر عن الفلفل والفراولة خلال مارس الجارى.

واستقبلت السعودية أخر شحنات للجوافة الطازجة من مصر نهاية يناير 2018 ، ثم طبقت حظرا كليا على كافة الشحنات الواردة من المصدريين المصريين بسبب تخطى بعض الشحنات نسبة متبقيات المبيدات المسموح بها عاليمة.

ويسعى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ووزارة الزراعة، لإقناع الجانب السعودى بمنظومة الصادرات المصرية الجديدة والتى ستطبق على كافة الأنواع المصدرة وعلى رأسها الفلفل والفراولة، وباقى المحاصيل التصديرية الرئيسية ضمن خطوات تطوير الصادرات وفقا للمعايير الدولية المعنية بذلك وحرصا على تميز العلاقات المصرية مع الدول الخارجية.

واستحدثت وزارة التجارة نظاماً جديداً للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعاً لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.

وحققت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية المصرية ارتفاعا 3 % لتسجل 2.2 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 2.1 مليار خلال نفس الفترة من 2016.