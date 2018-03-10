بدء اقتراع مبكر لانتخابات الرئاسة الروسية فى فلوريدا الأمريكية







(أ ش أ)

أعلنت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة اليوم السبت، بدء اقتراع مبكر للانتخابات الرئاسية الروسية فى مقر المركز العام الروسى الأمريكى بمدينة أورلاندو فى ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن السفارة الروسية إفادتها بأن الاقتراع بدأ الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وسينتهى عند الساعة الرابعة عصرا.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الروسية فى الداخل والخارج فى 18 مارس الجاري، حيث ستقام مراكز للاقتراع فى سفارة روسيا بالولايات المتحدة فى واشنطن، وقنصلياتها العامة فى كل من (نيويورك، سياتل، واشنطن، هيوستن، وتكساس).. ويخوض الانتخابات الروسية 8 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالى فلاديمير بوتين، والذى يخوض الانتخابات كمرشح مستقل.