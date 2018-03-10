بائع موز يقتل سائق توك توك لخلافات بينهما بطنطا

حبس -ارشيفيه
الغربية- عادل ضرة
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القى الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على بائع موز بعد قيامه بقتل سائق توك توك بسلاح أبيض لخلافات سابقة بينهما.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بوصول " ا. م" 35 سنه سائق توك توك لمستشفى المنشاوى العام، مصابا بجرح نافذ بالصدر، ووفاته.
وتوصلت تحريات الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا نشوب مشاجرة بين المجنى عليه و " ر. ش." 18 سنه بائع موز، بسبب خلافات سابقة بينهما، قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض ولقى مصرعه فى الحال، تم ضبط المتهم تحرر المحضر رقم 8735 ثان طنطا، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
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