video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اندبندنت: موقع أمريكى جديد للمواعدة مخصص لمعارضي لترامب

السبت، 10 مارس 2018 04:12 م
اندبندنت: موقع أمريكى جديد للمواعدة مخصص لمعارضي لترامب دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى





كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن موقع جديد للمواعدة يعرض لخصوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "مساحة آمنة" لإيجاد الحب مع زملائهم الليبراليين الذين يشاركونهم نفس الرأى فى شخص الرئيس.
 
 
ويسمح موقع "NeverTrump.dates " للمشاركين بأن "يتخطون المحادثات السياسية غير المريحة" عندما يجتمعون لأول مرة فى إطار المواعدة. 
 
 
وأوضحت الصحيفة أن الموقع تم تأسيسه الشهر الماضي من قبل المجلس الليبرالي الأمريكي (ALC) ردا على موقع منافس لمؤيدي الرئيس الأمريكي.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن موقع المؤيدين لترامب أثار جدلا بعد استخدام صورة لمعتدى على الأطفال يرتدى قبعة بيسبول التى يرتديها ترامب باستمرار على صفحته الرئيسية، فضلا عن أنه لا يرحب بالمثليين والمتحولين جنسيا.
 
 
يقول الموقع الجديد المناهض للترامب إنه مفتوح للجميع بغض النظر عن الميول الجنسية أو العرق أو العقيدة ويهدف إلى "جعل العالم مكانًا أفضل".
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: البيت الأبيض يبدأ الإعداد للقاء ترامب وكيم جونج أون

دبلوماسى يحذر ترامب: بيونج يانج ليست كتلفزيون الواقع

اخبار العالم

الاندبندنت

ترامب

موقع للمواعدة

معارضى ترامب




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة