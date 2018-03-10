اندبندنت: موقع أمريكى جديد للمواعدة مخصص لمعارضي لترامب







كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن موقع جديد للمواعدة يعرض لخصوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "مساحة آمنة" لإيجاد الحب مع زملائهم الليبراليين الذين يشاركونهم نفس الرأى فى شخص الرئيس.

ويسمح موقع "NeverTrump.dates " للمشاركين بأن "يتخطون المحادثات السياسية غير المريحة" عندما يجتمعون لأول مرة فى إطار المواعدة.

وأوضحت الصحيفة أن الموقع تم تأسيسه الشهر الماضي من قبل المجلس الليبرالي الأمريكي (ALC) ردا على موقع منافس لمؤيدي الرئيس الأمريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقع المؤيدين لترامب أثار جدلا بعد استخدام صورة لمعتدى على الأطفال يرتدى قبعة بيسبول التى يرتديها ترامب باستمرار على صفحته الرئيسية، فضلا عن أنه لا يرحب بالمثليين والمتحولين جنسيا.

يقول الموقع الجديد المناهض للترامب إنه مفتوح للجميع بغض النظر عن الميول الجنسية أو العرق أو العقيدة ويهدف إلى "جعل العالم مكانًا أفضل".