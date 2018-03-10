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انتخابات سيراليون تتجه إلى جولة ثانية بعد ظهور نصف النتائج

السبت، 10 مارس 2018 10:37 م
انتخابات سيراليون تتجه إلى جولة ثانية بعد ظهور نصف النتائج انتخابات الرئاسية فى سيراليون





(أ ش أ)
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أظهرت النتائج الجزئية لفرز الأصوات فى مراكز التصويت بالانتخابات الرئاسية فى سيراليون عدم حصول أى مرشح على الأغلبية المطلوبة لتولى منصب الرئاسة.

وذكر راديو "صوت أمريكا" اليوم السبت، نقلاً عن اللجنة الوطنية للانتخابات فى سيراليون، أن النتائج الجزئية أظهرت حصول المرشح سامورا كامارا من حزب"مؤتمر كل الشعب" الحاكم، على 44.6% من الأصوات، يليه جوليوس مادا بيو مرشح حزب الشعب فى سيراليون المعارض بنسبة 42%.

وأضاف الراديو أن كانديه يومكيلا التابع لحزب جديد أُسس فى البلاد وهو "التحالف الوطنى الكبير" قد حصل على 6.6% فقط من الأصوات التى تم فرزها حتى الآن.

يُشار إلى أنه ينبغى حصول المرشح فى الانتخابات الرئاسية فى سيراليون على أكثر من 55% من الأصوات للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.

يذكر أن هذه الانتخابات الرئاسية تعد الرابعة من نوعها فى البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية التى راح ضحيتها 120 ألف شخص وتشريد مئات الآلاف وذلك بين عامى 1991 و 2002.

 


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