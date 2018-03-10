اليوم السابع: ساعة "الصمت الانتخابى" للمصريين بالخارج الأربعاء







تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها الانتخابات الرئاسية التى تنطلق للمصريين بالخارج الجمعة المقبلة، ليتم تفعيل الصمت الانتخابى بالخارج الأربعاء المقبل.

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