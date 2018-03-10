اليوم السابع: ساعة "الصمت الانتخابى" للمصريين بالخارج الأربعاء

اليوم السابع: ساعة "الصمت الانتخابى" للمصريين بالخارج الأربعاءالسبت، 10 مارس 2018 07:12 م
اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأحد، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها الانتخابات الرئاسية التى تنطلق للمصريين بالخارج الجمعة المقبلة، ليتم تفعيل الصمت الانتخابى بالخارج الأربعاء المقبل.
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