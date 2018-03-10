اليوم.. افتتاح مؤتمر طب عين شمس التاسع والثلاثون







كتب محمود راغب

تفتتح كلية الطب بجامعة عين شمس اليوم السبت، مؤتمرها السنوى التاسع والثلاثون تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، والدكتور محمود المتينى عميد الكلية، ويستمر المؤتمر حتى 15 من مارس الجارى، علي أن يتم عقد الافتتاح اليوم فى مركز التدريب التابع لكلية الطب ويتم عقد باقى جلسات المؤتمر بأحد فنادق القاهرة .

وأعلنت الكلية، أن المؤتمر حصل على الاعتماد الدولى، وينفرد بالحصول على 36 ساعة معتمدة من الاتحاد الأوروبى للتخصصات الطبية UEMS، ويتضمن 23 مؤتمراً لمختلف أقسام الكلية، و30 ورشة عمل.