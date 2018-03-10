الموسيقار سليم سحاب يشيد بفريق كورال أطفال التحدى بالبحيرة

أعرب الموسيقار سليم سحاب عن إعجابه الشديد بفريق كورال أطفال التحدى، المكون من الأطفال نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بالبحيرة.

مضيفا، إنه سيتم تقديم كل أوجه الدعم الفنى لهذا الفريق الجديد وتطوير مهارته الإبداعية.

جاء ذلك اجتماعه مع أعضاء الفريق بمجمع دمنهور الثقافى بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والكاتب الصحفى محمود دوير منسق مبادرة أطفال التحدى.



كانت المهندسة نادية عبده قد وجهت الدعوة للموسيقار سليم سحاب لمشاهدة فريق كورال التحدى على مسرح مجمع دمنهور الثقافى، وذلك على هامش معرض دمنهور الثالث للكتاب المقام بمكتبة دمنهور العامة.