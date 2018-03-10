video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الموسيقار سليم سحاب يشيد بفريق كورال أطفال التحدى بالبحيرة

السبت، 10 مارس 2018 11:33 م
الموسيقار سليم سحاب يشيد بفريق كورال أطفال التحدى بالبحيرة جانب من اللقاء





البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
إضافة تعليق

أعرب الموسيقار سليم سحاب عن إعجابه الشديد بفريق كورال أطفال التحدى، المكون من الأطفال نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بالبحيرة.

مضيفا، إنه سيتم تقديم كل أوجه الدعم الفنى لهذا الفريق الجديد وتطوير مهارته الإبداعية.

جاء ذلك اجتماعه مع أعضاء الفريق بمجمع دمنهور الثقافى بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة،  والكاتب الصحفى محمود دوير منسق مبادرة أطفال التحدى. 
   
كانت المهندسة نادية عبده قد وجهت الدعوة للموسيقار سليم سحاب لمشاهدة فريق كورال التحدى على مسرح مجمع دمنهور الثقافى، وذلك على هامش معرض دمنهور الثالث للكتاب المقام بمكتبة دمنهور العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ندوة حول أهمية المشاركة السياسية فى بناء الدولة بمكتبة مصر العامة بدمنهور

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

دمنهور

فريق اطفال التحدى

سليم سحاب




لا تفوتك
فيديوجراف.. خطة الإسكان لتنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب

فيديوجراف.. خطة الإسكان لتنمية سيناء بعد تطهيرها من الإرهاب

صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى

صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات

التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات

التعليم: الوجبة المدرسية لطلاب رياض أطفال وابتدائى بجميع محافظات الجمهورية

التعليم: الوجبة المدرسية لطلاب رياض أطفال وابتدائى بجميع محافظات الجمهورية

فيديو وصور.. انطلاق مسيرة لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى فى وسط القاهرة

فيديو وصور.. انطلاق مسيرة لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى فى وسط القاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة