"المواصفات والجودة": ترجمة 28 مواصفة جديدة.. وجارٍ اعتمادها من الأيزو







كتب إسلام سعيد

استضافت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الاجتماع الحادى عشر لمجموعة إدارة الترجمة العربية التابعة لمنظمة الأيزو ISO/TMB/ATMG خلال الأيام القليلة الماضية، بصفتها الأمانة الفنية للمجموعة.

وشارك فى الاجتماعات، بحسب بيان صحفى صادر اليوم السبت، عدد كبير من ممثلى هيئات التقييس العربية، تضمنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، والمعهد الوطنى التونسى للمواصفات والملكية الصناعية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربى كعضو مراقب.

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الدور المصرى بمختلف المنظمات الاقتصادية الدولية، بما يسهم فى تفعيل دورها فى خدمة منظومة النمو الاقتصادى العالمى، لافتا إلى أن استضافة مصر للاجتماع الـ11 لمجموعة الترجمة العربية بالأيزو يعكس الدور المهم الذى تلعبه الوزارة كعضو فاعل بالمنظمة، وحرصها على توفير كل المواصفات القياسية باللغة العربية، لتيسير استخدامها فى كل الدول العربية.

وأشار المهندس أشرف عفيفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن الهدف من هذه الاجتماعات هو اعتماد المواصفات القياسية الدولية التى تم الانتهاء من ترجمتها لللغة العربية خلال عامى 2016 - 2017 وعددها 28 مواصفة، واعتماد مقترح الخطة الجديد لعام 2018، والوقوف على مستجدات العمل بالمجموعة، لافتا إلى أن مجموعة الترجمة العربية ترجمت منذ الاجتماع العاشر حتى الآن حوالى 50 مواصفة للغة العربية، ونشرتها على موقع منظمة الأيزو، وذلك فى أقل من عامين.

وأضاف "عفيفى" أن الاجتماعات أكدت تفعيل مهام مجموعة إدارة الترجمة العربية فى تحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية للترجمة العربية، وتعزيز نطاق عمل مجموعات الترجمة بمنظمة الأيزو، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى أن الاجتماعات استعرضت معايير جودة الترجمة ودور عدد من مجموعات الترجمة المختلفة بالمنظمة، التى تضمنت مجموعة الترجمة الإسبانية.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن نتائج الاجتماعات تضمنت قيام مجموعات العمل بتدقيق التراجم التى سبق إعدادها، لاعتمادها فى شكلها النهائى للنشر على موقع منظمة الأيزو، وذلك فى قطاعات نظم إدارة البيئة والقطاع الهندسى وقطاع نظم تقييم المطابقة وقطاع نظم إدارة الطاقة، وقطاع نظم إدارة المعلومات، والقطاع المجتمعى والتنمية المستدامة، مشددا على استعداد الهيئة لتذليل أى عقبات قد يواجهها سير العمل بالمجموعة، بهدف تفعيل استخدام اللغة العربية فى نشر المواصفات القياسية الدولية.