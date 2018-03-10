video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت تدعو مخالفى الإقامة سرعة توفيق أوضاعهم أو المغادرة دون غرامات

السبت، 10 مارس 2018 03:15 م
الكويت تدعو مخالفى الإقامة سرعة توفيق أوضاعهم أو المغادرة دون غرامات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر





الكويت (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعت السلطات الكويتية، مخالفى قانون الإقامة بالقطاع الأهلى، سرعة توفيق أوضاعهم، أو المغادرة دون أية غرامات، والاستفادة من المبادرة المتعلقة بهذا الشأن، خلال مدة أقصاها 22 إبريل المقبل.

وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح - فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن الهيئة ستباشر غدا النظر فى طلبات رفع التغيب عن العاملين بالقطاع الأهلى، المسجلة بحقهم بلاغات تغيب من 4 يناير 2016، وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة.

وأضاف المطوطح، أن هذه الخطوة تأتى بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف تصحيح أوضاع الإقامة لأكبر عدد ممكن من العاملين فى القطاع الأهلى، داعيا مخالفى قانون الإقامة إلى سرعة تقديم طلبات رفع التغيب إلى لجنة الفصل في بلاغات التغيب للنظر فيها خلال مدة أقصاها 22 إبريل المقبل.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، السماح لمخالفي قانون الإقامة من العاملين في القطاع الأهلى، المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد الثالث من يناير 2016 ، بمغادرة البلاد دون دفع الغرامات، أو تعديل أوضاعهم في حال رغبتهم البقاء فى البلاد بعد استيفاء الغرامات المترتبة عليهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة الشيخة الجازر شقيقة أمير الكويت.. والديوان الأميرى ينعى

سليم الجبورى يؤكد لأمير الكويت حرص العراق على توثيق علاقاته العربية

الرئيس الإماراتى يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت حول العلاقات الثنائية

الكويت

اخبار الكويت

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة