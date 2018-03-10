الكويت تدعو مخالفى الإقامة سرعة توفيق أوضاعهم أو المغادرة دون غرامات







الكويت (أ ش أ)

دعت السلطات الكويتية، مخالفى قانون الإقامة بالقطاع الأهلى، سرعة توفيق أوضاعهم، أو المغادرة دون أية غرامات، والاستفادة من المبادرة المتعلقة بهذا الشأن، خلال مدة أقصاها 22 إبريل المقبل.

وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية عبدالله المطوطح - فى تصريح صحفى اليوم السبت، إن الهيئة ستباشر غدا النظر فى طلبات رفع التغيب عن العاملين بالقطاع الأهلى، المسجلة بحقهم بلاغات تغيب من 4 يناير 2016، وفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة.

وأضاف المطوطح، أن هذه الخطوة تأتى بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف تصحيح أوضاع الإقامة لأكبر عدد ممكن من العاملين فى القطاع الأهلى، داعيا مخالفى قانون الإقامة إلى سرعة تقديم طلبات رفع التغيب إلى لجنة الفصل في بلاغات التغيب للنظر فيها خلال مدة أقصاها 22 إبريل المقبل.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، السماح لمخالفي قانون الإقامة من العاملين في القطاع الأهلى، المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد الثالث من يناير 2016 ، بمغادرة البلاد دون دفع الغرامات، أو تعديل أوضاعهم في حال رغبتهم البقاء فى البلاد بعد استيفاء الغرامات المترتبة عليهم.