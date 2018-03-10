الكويت تبحث تعزيز التعاون الصحى مع كوريا الجنوبية







الكويت أ ش أ

بحث سفير الكويت لدى كوريا الجنوبية بدر العوضى، مع وزير الصحة الكورى الجنوبى بارك نينج هو، سبل تعزيز علاقات التعاون الصحى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة؛ للاستفادة من الخدمات الطبية المميزة التى تقدمها المؤسسات الطبية فى كوريا الجنوبية.

وذكرت سفارة الكويت لدى كوريا الجنوبية - فى بيان الجمعة - أن الجانبين بحثا آفاقا جديدة للتعاون الطبى بين البلدين ، لاسيما فى مجال تدريب الكوادر الطبية الكويتية، وزراعة الأعضاء، وسبل تعريف المواطن الكويتى بالخدمات الطبية التى توفرها سول، لعلاج مختلف الأمراض، مثل السرطان والجراحات التجميلية الناتجة عن التشوهات.

وأضاف البيان أن السفير العوضى أكد - خلال اللقاء - أن التعاون الصحى بين البلدين يعد أهم مجالات التعاون التى تحرص حكومتا البلدين على تعزيزها واستمراريتها، وأعرب عن تقديره للدور الإنسانى المهم الذى يقوم به الأطباء والمؤسسات الطبية الكورية الجنوبية، تجاه المواطنين الكويتيين الذين يقصدون سول للعلاج وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.