"الكهرباء": العدادات مسبوقة الدفع ساهمت فى رفع نسب التحصيل

"الكهرباء": العدادات مسبوقة الدفع ساهمت فى رفع نسب التحصيلالسبت، 10 مارس 2018 12:00 ص
عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العدادات مسبوقة الدفع ساهمت خلال الفترة الماضية فى رفع نسب تحصيل مستحقات شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية من المشتركين، خاصة وأن المستهلك يقوم بشحن رصيد العداد قبل الاستهلاك.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع سواء كانت كودية أو عادية بلغ حوالى 5 ملايين عداد مسبوق الدفع، مشيرًا إلى أن المواطن أصبح يميز الفرق بين هذه العدادات والأخرى التقليدية، والمزايا التى تعود عليه سواء فى محاسبته على استهلاكه الفعلى أو قدرته على ترشيد الاستهلاك.
وأضاف حمزة: "مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة وتراكم الفواتير فى طريقها للانتهاء تمامًا مع زيادة عدد مستهلكى العدادات مسبوقة الدفع بأنواعها".
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