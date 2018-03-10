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السبت، 10 مارس 2018 06:20 م
خالد صلاح
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القوى الوطنية الفلسطينية تدعو للتصعيد مع الاحتلال على نقاط التماس

السبت، 10 مارس 2018 06:10 م
القوى الوطنية الفلسطينية تدعو للتصعيد مع الاحتلال على نقاط التماس فلسطيني وجندي من قوات الاحتلال





(أ ش أ)
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دعت القوى الوطنية والإسلامية فى محافظة رام الله والبيرة إلى توسيع المشاركة الشعبية فى الأنشطة والفعاليات الميدانية المقاومة للاحتلال الإسرائيلى على كافة نقاط الاحتكاك والتماس، وخلق نقاط جديدة لإرباك الاحتلال ومستوطنيه.

كما دعت القوى، فى بيان اليوم السبت، إلى اعتبار الجمعة يوما تصعيديا ميدانيا شاملا على نقاط الاحتكاك والتماس، حيث ستكون المسيرة بعد صلاة الجمعة على حاجز (بيت ايل) الاحتلالى عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة المتاخمة لرام الله.

وأعربت القوى عن استنكارها لاقتحام جامعة (بيرزيت) من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال رئيس مجلس طلبتها، داعية لمحاسبة دولة الاحتلال على هذا الفعل من خلال الاتحاد الدولى للصحفيين والمؤسسات القانونية والحقوقية.

وطالبت بتوفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال أمام إرهاب دولة إسرائيل وما يمثله غلاة التطرف من المستوطنين من خطر على أبناء الشعب الفلسطينى الآمنين.. كما دعت الأمم المتحدة لتنفيذ الالتزامات الدولية بهذا الخصوص حتى إنهاء الاحتلال.

 


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القوى الوطنية الفلسطينية

الاحتلال

اسرائيل

فلسطين




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