القبض على 5 أشخاص لانتحالهم صفة ضباط شرطة وسرقة صاحب مغسلة ببولاق الدكرور







كتب بهجت أبو ضيف

انتحل 5 أشخاص صفة ضباط شرطة واستولوا علي مبلغ مالي من صاحب مغسلة، واثنين آخرين بصحبته في بولاق الدكرور، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من صاحب مغسلة واثنين آخرين أفاد فيه انهم أثناء سيرهم فوجئوا ب 5 أشخاص يدعون أنهم ضباط شرطة واتهمو هم بالاتجار بالأسلحة النارية، ثم اقتادوهم إلي شقتهم وإستولوا علي مبلغ مالي وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات تبين أن 5 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور والرائد طارق مدحت من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلي النيابة للتحقيق.