القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة







كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على كلاً من "حسين ج م" 46 سنة، نجار، و"محمود م ج" 35 سنة، كهربائى، و"محمد ج ج" 38 سنة، سائق، و"محمد ع ع" 24 سنة، عامل، و"طارق ص ف" 47 سنة، عامل، والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى حبس سنتان، أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار ملك الأول بمنطقة اسطبل عنتر.

وباستهداف العقار تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطهم أثناء قيامهم بأعمال حفر داخل العقار، وعثر بداخله على حفره قطرها 1.5×2 متر بعمق 6 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن 2 موتور شفط مياة، سلم خشب، كوريك حديدي، خرطوم مياه بطول 20 متر، 3 مطرقة حديدية، 2 مسطرين، مسمار حديدي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.