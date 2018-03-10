القبض على مسجل خطر وعاملان أثناء تقطيع وسرقة سور مجرى العيون







كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع حسن أنور، القبض على كلا من "سيد ع ع" 53 سنة، عاطل، مسجل خطر سرقات عامة، والسابق اتهامه فى 14 قضية أخرهم "مخدرات"، و"أحمد ط ف" 19 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهما "سلاح ابيض"، و"سالم ن س" 17 سنة، عامل، أثناء قيامهم بقص أجزاء حديدية من سور مجرى العيون.

كما عثر بحوزتهم على 3 قطع حديدية بطول 3 متر، 25 سيخ حديدي بطول متر، مقص حديدي، اجنه حديدية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب " القص " باستخدام المقص الحديدي المضبوطة بحوزتهم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.