القبض على مسجل خطر وعاملان أثناء تقطيع وسرقة سور مجرى العيون

القبض على مسجل خطر وعاملان أثناء تقطيع وسرقة سور مجرى العيونالسبت، 10 مارس 2018 01:16 م
المتهمين بسرقة سور مجرى العيون
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع حسن أنور، القبض على كلا من "سيد ع ع" 53 سنة، عاطل، مسجل خطر سرقات عامة، والسابق اتهامه فى 14 قضية أخرهم "مخدرات"، و"أحمد ط ف" 19 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى قضيتين اخرهما "سلاح ابيض"، و"سالم ن س" 17 سنة، عامل، أثناء قيامهم بقص أجزاء حديدية من سور مجرى العيون.
كما عثر بحوزتهم على 3 قطع حديدية بطول 3 متر، 25 سيخ حديدي بطول متر، مقص حديدي، اجنه حديدية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب " القص " باستخدام المقص الحديدي المضبوطة بحوزتهم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
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