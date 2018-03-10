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القبض على عاطل لاتهامه بالتعدى على طالب وسرقة هاتفه

السبت، 10 مارس 2018 01:39 م
القبض على عاطل لاتهامه بالتعدى على طالب وسرقة هاتفه سرقة هاتف محمول-أرشيفية





كتب- محمد أبو ضيف
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ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على عاطل، لاتهامه بالتعدى على طالب وسرقة هاتفه المحمول، حرر محضر بالوقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بخطف هاتف محمول من "محمد. إ. ح" 19 سنة، طالب بجامعة الأزهر، وحال محاولة المجني عليه الإمساك به قام المتهم بالتعدي عليه بالضرب بعصا " شومه" محدثا إصابته (بجرح سطحي بالرقبة).
 
وعلى الفور انتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة لهم، وتمكنوا من ضبط المتهم "جراحي. غ. ع" 31 سنة "عاطل"  والسابق اتهامه في قضايا سرقة، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، والعصا المستخدمة "شومه" فى الاعتداء على المجنى عليه، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجني عليه تعرف على الهاتف المحمول، واتهمه بالسرقة وإصابته، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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