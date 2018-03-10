القبض على سائق وفران لسرقتهما 7 أجهزة كمبيوتر من مدرسة ثانوية فى أسيوط

القبض على سائق وفران لسرقتهما 7 أجهزة كمبيوتر من مدرسة ثانوية فى أسيوطالسبت، 10 مارس 2018 03:14 م
المتهمان والمضبوطات
أسيوط – هيثم البدرى
إضافة تعليق
تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط شخصين سرقا 7 أجهزة كمبيوتر من مدرسة ثانوية بمركز منفلوط.
كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من "ع . ل . م . غ" 54 سنة، مدير مدرسة الحواتكة الثانوية التجارية بنات، ومقيم قرية البورة دائرة مركز أسيوط، يفيد بسرقة 7 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها من معمل الكمبيوتر الخاص بالمدرسة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك.
وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م .س. د" 23 سنة فران، و"م . م . م" 26 سنة سائق، مقيمان الحواتكة دائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما.
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مقلد، وأرشدا عن المسروقات وتم ضبطها بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.
إضافة تعليق
صور.. جولة داخل خلية النحل البشرية بالقاهرة الجديدة.. 50 ألف عامل يصلون الليل بالنهار لإنهاء أعمال بـ1.6 مليار جنيه.. إنشاء 62 مشروعا للطرق والممرات.. ونائب رئيس الجهاز:المشروعات تحول التجمع الخامس لقطعة من دبى
التفاصيل الكاملة لخطة الإخوان لتشويه انتخابات الرئاسة.. مصادر: الجماعة رصدت ميزانية مالية ضخمة لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية.. وقيادات إخوانية سابقة: الجزيرة و"BBC" ورويترز أدوات التنظيم الدولى لنشر الشائعات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة