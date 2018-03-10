القبض على سائق وفران لسرقتهما 7 أجهزة كمبيوتر من مدرسة ثانوية فى أسيوط







أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط، من ضبط شخصين سرقا 7 أجهزة كمبيوتر من مدرسة ثانوية بمركز منفلوط.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من "ع . ل . م . غ" 54 سنة، مدير مدرسة الحواتكة الثانوية التجارية بنات، ومقيم قرية البورة دائرة مركز أسيوط، يفيد بسرقة 7 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها من معمل الكمبيوتر الخاص بالمدرسة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م .س. د" 23 سنة فران، و"م . م . م" 26 سنة سائق، مقيمان الحواتكة دائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مقلد، وأرشدا عن المسروقات وتم ضبطها بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.