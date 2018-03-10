القبض على ربة منزل عذبت طفلها وحرقت جسده بمساعدة زوجها فى كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

ألقت مباحث قسم أول كفر الشيخ القبض على ربة منزل لاتهامها بتعذيب ابنها بمساعدة زوجها، وإحداث إصابات شديدة به، وتحرر المحضر رقم 2820 جنح قسم أول، وجارى العرض على النيابة العامة.

وكان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بوصول الطفل يحيى لطفى صبحى 3 سنوات من إحدى قرى مركز كفر الشيخ، مصاب بكدمات فى ظهره وحروق من الدرجة الثانية فى قدميه، وتم نقله لغرفة عناية الأطفال، وبسؤال الطفل بعد إفاقته أكد أن من قامت بضربه والدته، فألقى القبض عليها، ولكنها أنكرت، واتهمت زوجها الحالى بالتعدى على ابنها من زوجها السابق، وتبين أن الزوج الثاني للأم هو عم الطفل وتزوجها عقب وفاة أخيه، وبمواجهته عقب إلقاء القبض عليه اتهم زوجته والدة الطفل بالتعدى على ابن شقيقه.

وقال أحد أطباء مستشفى كفر الشيخ العام، والذى رفض ذكر اسمه، إن الطفل وصل مستشفى كفر الشيخ نقله أحد الأهالى، مصاب باضطراب فى الوعى وضعف فى الدورة الدموية والتنفسية وزرقان شديد فى الجسد.

وأضاف الطبيب لـ"اليوم السابع": "تم عمل إنعاش قلبى ورئوى للطفل، وأبلغنا رجال الشرطة بالواقعة"، مؤكداً أن هناك تحسن فى الدورة الدموية للطفل، وبسؤال الطفل أكد أن والدته ضربته بخرطوم وشبب بمشاركة زوجها، ولكن لم يبين سبب الضرب.



جانب من اثار التعذيب على الطفل