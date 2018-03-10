القبض على خلية "إرهابية" فى الموصل العراقية

القبض على خلية "إرهابية" فى الموصل العراقيةالسبت، 10 مارس 2018 08:12 ص
عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الجمعة، القبض على خلية "إرهابية" وضبط ملفات مهمة بحوزتها فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل.
وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن أبطال الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 تمكنوا من القبض على خلية (إرهابية) فى منطقة العبور بالجانب الأيمن جنوبى الموصل"، موضحة أنه عثر على ملفات ووثائق غاية فى الأهمية بحوزة الخلية.
وأضافت المديرية أن الخلية كانت تخطط للقيام بعدة عمليات إرهابية وإثارة الرعب بين المواطنين خلال فترة الانتخابات التشريعية فى البلاد.
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