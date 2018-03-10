video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 08:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القبض على خلية "إرهابية" فى الموصل العراقية

السبت، 10 مارس 2018 08:12 ص
القبض على خلية "إرهابية" فى الموصل العراقية عناصر من الجيش العراقى





بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الجمعة، القبض على خلية "إرهابية" وضبط ملفات مهمة بحوزتها فى الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "أن أبطال الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 20 تمكنوا من القبض على خلية (إرهابية) فى منطقة العبور بالجانب الأيمن جنوبى الموصل"، موضحة أنه عثر على ملفات ووثائق غاية فى الأهمية بحوزة الخلية.

وأضافت المديرية أن الخلية كانت تخطط للقيام بعدة عمليات إرهابية وإثارة الرعب بين المواطنين خلال فترة الانتخابات التشريعية فى البلاد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الصليب الأحمر يدعو إلى "المصالحة" فى العراق

العراق: إحباط إدخال سيارة محملة بقذائف وصواريخ إلى الموصل

القبض

خلية إرهابية

الموصل العراقية

العراق

أخبار العراق




لا تفوتك
خالد صلاح لأسامة كمال: أدعو لمؤتمر إعادة الإعلام لأصله لوضع خارطة طريق جديدة

خالد صلاح لأسامة كمال: أدعو لمؤتمر إعادة الإعلام لأصله لوضع خارطة طريق جديدة

خيرى رمضان يعود لتقديم "مصر النهاردة" على التليفزيون المصرى غدا

خيرى رمضان يعود لتقديم "مصر النهاردة" على التليفزيون المصرى غدا

6 نجوم عكروا مزاج الأهلاوية فى عز مجدهم.. عبد الله السعيد وفتحى يرفضان التجديد.. كوليبالى طار بعد التألق.. رمضان صبحى أعلن "التمرد" للاحتراف.. حجازى رفع شعار "تأمين المستقبل".. والحضرى "هرب ليلا"

6 نجوم عكروا مزاج الأهلاوية فى عز مجدهم.. عبد الله السعيد وفتحى يرفضان التجديد.. كوليبالى طار بعد التألق.. رمضان صبحى أعلن "التمرد" للاحتراف.. حجازى رفع شعار "تأمين المستقبل".. والحضرى "هرب ليلا"

"فتنة قطرية لزعزعة أمن واستقرار ليبيا".. برلمانى ليبى يتهم إمارة الإرهاب بمحاولة فصل فزان عن البلاد.. مسئول قبلى يتهم مخابرات أجنبية بتحريض التبو على الانفصال.. وحفتر يمهل "أفارقة" 10 أيام لمغادرة الجنوب

"فتنة قطرية لزعزعة أمن واستقرار ليبيا".. برلمانى ليبى يتهم إمارة الإرهاب بمحاولة فصل فزان عن البلاد.. مسئول قبلى يتهم مخابرات أجنبية بتحريض التبو على الانفصال.. وحفتر يمهل "أفارقة" 10 أيام لمغادرة الجنوب

جوجل تطلق تحديث جديد لحزمة G Suite الخاصة بها

جوجل تطلق تحديث جديد لحزمة G Suite الخاصة بها

استخدم الطب بديل للحماية من الانيميا بالسبانخ والتفاح

استخدم الطب بديل للحماية من الانيميا بالسبانخ والتفاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة