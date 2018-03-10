"الغضبان" يفوض المجلس الأعلى للتراث بتطوير حضارى شامل لمحافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

اجتمع أعضاء المجلس الأعلى للتراث والتنسيق الحضارى، مساء أمس الجمعة، بمكتبة مصر العامة، بحضور الرئيس التنفيذى للمجلس المهندس حسين رحيمة والمستشار الفنى للمحافظة اللواء، محمد عامر، والدكتور محمد الجوهرى الأمين العام للمجلس، المهندسة عزة عبد المنعم مقررة المجلس، وعدد من ممثلى رؤساء الأحياء، ومدير مكتبة مصر العامة ممدوح التابعى.

وناقش المجلس عددا من القضايا الخاصة بالتطوير الحضارى بالمحافظة، من بينها تطوير ميدان القواقع والذى سيكون باكورة عمل المجلس بعملية التطوير. وذكر بيان للمجلس، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فوض المجلس فى أعمال التنسيق الحضارى للشوارع والميادين، ومنظومة الحفاظ على التراث، وبعض المشروعات التنموية داخل بورسعيد، وأسند مجموعة من الملفات الهامة للمجلس؛ وقد تم الاتفاق على الشكل التنظيمى للجان لبدء العمل على أرض الواقع فى الفترة القادمة.