العراق: الانتخابات البرلمانية المقبلة نجاح للعملية السياسية فى البلاد







بغداد (أ ش أ)

أكد نورى المالكى نائب رئيس الجمهورية العراقى اليوم السبت، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هى نجاح للعملية السياسية فى البلاد.

وقال المالك - فى تصريحات أوردتها فضائية "السومرية نيوز" العراقية "إنه لابد من التغيير ويوم الانتخابات هو يوم المحكمة"، ووجه حديثه للعراقيين قائلا "لا تنظروا إلى حجم الدعاية والأموال بل انظروا للأشخاص أصحاب الكفاءة، نريد حشدا على أساس وطنى وليس طائفى".

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء العراقى كان قد حدد يوم 12 مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.