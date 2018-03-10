العثور على جثة مدرس مذبوحا داخل منطقة مهجورة بإحدى قرى مطاى بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

عثر أهالى قرية هوارة بمركز مطاى شمال محافظه المنيا على جثة شخص مذبوحا وملقى بمنطقة مهجورة فقاموا على الفور بإخطار الأجهزة الأمنية.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية بعثور أهالى قرية هوارة على جثة مذبوحة وملقاة بالمناطق المهجورة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد ياسر رئيس فرع البحث الجنائى شمال والمقدم عادل سلام وكيل فرع البحث والرائد حازم الحينى والرائد بلال الجناينى رئيس مباحث مركز مطاى.

توصلت التحريات إلى أن الجثة لشخص يدعى ط، ع، 54 سنة مدرس وأنه عثر عليه مذبوحا وبه آثار للضرب بآلة حادة.

وتبين أن تربطه علاقة غير شرعيه بربة منزل وأنها تستغل غياب زوجها فى العمل وتقابله فى المنزل وتردد الأمر داخل القرية، مما دفع نجل عم زوجها بالتربص للمدرس أثناء عودته لمنزله وانهال على رأسه مستخدما شومة وآلة حادة استخدمها فى ذبحه .

وتم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن الأدوات المستخدمه فى الحادث.