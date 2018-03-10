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العثور على جثة شاب انتحر شنقا فى منزله بالوادى الجديد

السبت، 10 مارس 2018 02:10 ص
العثور على جثة شاب انتحر شنقا فى منزله بالوادى الجديد مشنقة ـ صورة أرشيفية





الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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عثر مواطنون بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، على جثة شاب متدلية بحبل من سقف منزله، وعلى الفور قاموا بإبلاغ الشرطة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاته مدير أمن الوادى الجديد من إدارة النجدة يفيد بعثور أهالى من قرية الكفاح بالفرافرة على جثة شاب متدلية بحبل من سقف منزله وتبين أنه يدعى أحمد حسنين أحمد 28سنة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع الحادث ونقل الجثة إلى مشرحة الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى كلفت مباحث شرطة الفرافرة بالتحرى حول أسباب الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وتباشر تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
 

 

 


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