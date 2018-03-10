العثور على جثة خادمة غارقة بحمام سباحة فيلا بالشيخ زايد







كتب بهجت أبو ضيف

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور علي جثة خادمة غارقة بحمام سباحة فيلا بالشيخ زايد.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا يفيد العثور على جثة خادمة غارقة بحمام سباحة فيلا تعمل بها.

فانتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة، وتم انتشال الجثة وذكر حارس الفيلا أن مالكها لم يكن متواجدا وقت العثور على الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، وباشرت النيابة التحقيق.