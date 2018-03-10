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السبت، 10 مارس 2018 01:42 م
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العثور على جثة خادمة غارقة بحمام سباحة فيلا بالشيخ زايد

السبت، 10 مارس 2018 01:39 م
العثور على جثة خادمة غارقة بحمام سباحة فيلا بالشيخ زايد العثور على جثة فى جمام سباحة فيلا-أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور علي جثة خادمة غارقة بحمام سباحة فيلا بالشيخ زايد.
 
تلقي رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، بلاغا يفيد العثور على جثة خادمة غارقة بحمام سباحة فيلا تعمل بها. 
 
فانتقل رجال المباحث إلي محل الواقعة، وتم انتشال الجثة وذكر حارس الفيلا أن مالكها لم يكن متواجدا وقت العثور على الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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الشيخ زايد




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