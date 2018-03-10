الصحة: إعدام 227 طن أغذية غير صالحة للإستهلاك الأدمى بالمحافظات خلال شهر

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اعدام 227 طن و610 كجم أغذية متنوعة، و22 الف و356 لتر مشروبات وعصائر ومياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، خلال حملة مكبرة بمحافظات الجمهورية خلال شهر فبراير الماضى.

أوضحت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والمشرفة على الإدارة العامة للرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، انه تم ضبط 440 طن و489 كجم اغذية متنوعة، و64 الف و 488 لتر عصائر ومشروبات، أخرين وذلك للشك فى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى، وتغيرها فى خواصها الطبيعية، لافته إلى أنه تم سحب 54 الف و872 عينة أرسلت للمعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها.

ولفتت "حمزة " إلى أنه تم تحرير 20 الف و480 محضر حيال المخالفات التى تم ضبطها، وذلك بعد المرور على 27 الف و18 منشأة غذائية (منتجة، ومخزنة، وعارضة)، فيما تم التوصية بإيقاف 3250 منشأة غذائية لمخالفتها الإشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، استخراج 84 الف و890 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين فى تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض التى تنتقل عن طريق الغذاء، فيما تم إصدار عدد 7312 شهادة خاصة برسائل الأغذية التى يتم تصديرها، خلال ذات الفترة الزمنية السابقة، كما تم التحفظ على 5844 رسالة لحين ورود الافراج النهائى لها.

وأكد "مجاهد" على ضرورة إلتزام العاملين فى مجال الأغذية بكافة الإشتراطات الصحية وخلوهم من الامراض المعدية والإهتمام بالنظافة العامة والشخصية كذلك ضرورة التزام كافة المنشآت الغذائية بتطبيق الإشتراطات الصحية.

وأشار "مجاهد " إلى أن الوزارة ماضية فى حملاتها الرقابية الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتهيب بالسادة المواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.