الشرطة النيجيرية تعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل وسط البلاد







لاجوس (أ ف ب)

قتل مسلحون يعتقد أنهم رعاة ماشية 5 أشخاص على الأقل فى ولاية بلاتو وسط نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة السبت، فى أحدث أعمال العنف المرتبطة بحقوق الرعى.

ووقع الهجوم الخميس، بعد إنهاء الرئيس النيجيرى محمد بخارى جولته فى بلاتو و 4 ولايات أخرى تشهد أعمال عنف.

وقال المتحدث باسم الشرطة تيرنا تيوبيف لوكالة فرانس برس إن "المسلحين يعتقد أنهم رعاة ماشية. لقد هاجموا بعض المناطق فى محافظة ميانجو وقتلوا 5 أشخاص".

وقال المتحدث إن عشرات الاشخاص اصيبوا فيما تم تدمير العديد من المنازل والممتلكات.

قالت وسائل الإعلام المحلية إنه، وفى حادثة أخرى، قتل 6 أشخاص فى قرية جاندا فى الولاية نفسها. وتعذر الحصول على تأكيد من الشرطة لهذه المعلومات.

وقال الزعيم المحلى ماتاوا مانكوت لصحيفة جارديان النيجيرية إن الحصيلة ارتفعت إلى 6 أشخاص الجمعة عندما اقتحم رعاة ماشية القرية.