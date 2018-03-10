video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 مارس 2018 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة النيجيرية تعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل وسط البلاد

السبت، 10 مارس 2018 06:01 م
الشرطة النيجيرية تعلن مقتل 5 أشخاص على الأقل وسط البلاد الشرطة النيجيرية





لاجوس (أ ف ب)
إضافة تعليق

قتل مسلحون يعتقد أنهم رعاة ماشية 5 أشخاص على الأقل فى ولاية بلاتو وسط نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة السبت، فى أحدث أعمال العنف المرتبطة بحقوق الرعى.

ووقع الهجوم الخميس، بعد إنهاء الرئيس النيجيرى محمد بخارى جولته فى بلاتو و 4  ولايات أخرى تشهد أعمال عنف.

وقال المتحدث باسم الشرطة تيرنا تيوبيف لوكالة فرانس برس إن "المسلحين يعتقد أنهم رعاة ماشية. لقد هاجموا بعض المناطق فى محافظة ميانجو وقتلوا 5 أشخاص".

وقال المتحدث إن عشرات الاشخاص اصيبوا فيما تم تدمير العديد من المنازل والممتلكات.

قالت وسائل الإعلام المحلية إنه، وفى حادثة أخرى، قتل 6 أشخاص فى قرية جاندا فى الولاية نفسها. وتعذر الحصول على تأكيد من الشرطة لهذه المعلومات.

وقال الزعيم المحلى ماتاوا مانكوت لصحيفة جارديان النيجيرية إن الحصيلة ارتفعت إلى 6 أشخاص الجمعة عندما اقتحم رعاة ماشية القرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة النيجيرية تكثف البحث عن 4 مخطوفين كنديان وأمريكيان

الشرطة النيجيرية: مسلحون يخطفون أربعة بريطانيين بولاية دلتا

الشرطة النيجيرية تعتقل 5 مسلحين للاشتباه فى انتماءهم إلى مسلحى بوكو حرام بعد معارك

نيجيريا

اخبار نيجيريا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

ننشر حيثيات إلغاء سجن العادلى وآخرين فى الاستيلاء على المال العام

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: الطقس غدًا دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

"اليوم السابع" فى زيارة لـتشكيل القوات الخاصة البحرية على سواحل سيناء.. منع الدعم عن التكفيريين وتأمين العمليات بالبحرين الأبيض والأحمر أبرز مهام "مغاوير البحر".. وبطل مقاتل: لن نعود قبل اقتلاع جذور الإرهاب

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

كشف حساب 28 أسبوعا قبل انطلاق الجولة الـ29 بالدورى.. الأهلى الأفضل هجوماً ودفاعاً.. السعيد والقيصر ملوك ركلات الجزاء.. الطلائع والرجاء الأقل تسجيلا للأهداف.. طنطا الأكثر تعادلا.. والمقاولون زعيم الكروت الحمراء

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

جماهير إنجلترا ترشح محمد صلاح للقب أفضل أفريقى فى تاريخ البريميرليج

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

عبد الله السعيد يقترب من التجديد للأهلى بـ15 مليون جنيه فى الموسم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة