السودان يبحث سبل الاستفادة من برنامج منظمة التجارة العالمية للدول الأقل نموا







(أ ش أ)

بحث وزير التعاون الدولى السودانى إدريس سليمان، سبل استفادة بلاده من برنامج الإطار المتكامل الذى يعنى بتقديم العون اللازم للدول الأقل نموا فى المجالات التجارية من أجل رفع مستوى التنافسية للصادرات بين الدول.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم السبت بالخرطوم بوفد منظمة التجارة العالمية برئاسة الدكتور ماباى نداى منسق السكرتارية التنفيذية لبرنامج الإطار المتكامل المعزز .

وقال الوزير فى تصريح صحفي، إنه تم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا الاقتصادية الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدى وفق الأولويات الوطنية ، مؤكدا أن وزارة التعاون الدولى تلعب دورا كبيرا فى استقطاب العون الخارجي، وتسعى مع الجهات المانحة لدعم القطاع الخاص، والعمل على تأسيس نظام متكامل ينظم تجارة الحدود بين دول الجوار .

ونوه بأن التبادل التجارى يعتبر وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة، مؤكدا أن البرنامج يجب أن يكون متكاملا وشاملا يغطى كافة مجالات التجارة والصادر والقطاع الخاص، بجانب تنظيم ورش عمل تخطيطية تستهدف تطوير البرامج الخاصة بالتجارة المحلية لإدماجها فى العالمية .

من جانبه، أكد رئيس وفد "التجارة العالمية" أن المنظمة لديها حزمة من الخطط والبرامج تعمل على تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، تهدف إلى دعم وتنمية قدرات وحدة التنفيذ الوطنى التى تعنى بالبناء المؤسسى للتجارة المحلية وإدماجها عالميا، منوها بأن المنظمة على استعداد لتقديم الدعم وفق الأولويات الوطنية التى تنمى الصادرات .