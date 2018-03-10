السلامة والصحة المهنية فى اليوم العلمى الأول بمستشفيات جامعية المنوفية







المنوفية - محمود شاكر

تعقد غدا الأحد وحدة التعليم والتدريب الطبى المستمر بمستشفيات جامعية المنوفية تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل" .

يأتى ذلك بالتعاون مع وحدة ضمان الجودة بالكلية والمستشفيات الجامعية وقطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة بكلية الطب والتمريض بقاعة الاحتفالات بكلية الطب، تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية والدكتورأحمد جمال الدين عميد كلية الطب المنوفية.

أكدت الدكتورة صفاء عبد الظاهر أمين المشرف العام على وحدة التدريب والتعليم الطبى المستمر أن اليوم العلمى سيناقش أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المؤسسات الصحية لجميع العاملين والتعرف علي قواعد السلامة والصحة المهنية والإرشادات المحلية والعالمية التى لابد من توافرها في كافة المؤسسات الصحية وذلك لتقليل المخاطر وحماية كافة الأفراد الموجودين فيها من عاملين وزائرين، وتختلف معايير السلامة من مكانٍ لآخر تبعاً لطبيعة العمل.