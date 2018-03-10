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السفير بدر عبد العاطى يكشف إعجاب قرينة رئيس ألمانيا بتمكين المرأة فى مصر

السبت، 10 مارس 2018 09:08 م
السفير بدر عبد العاطى يكشف إعجاب قرينة رئيس ألمانيا بتمكين المرأة فى مصر بدر عبد العاطى سفير مصر فى ألمانيا





كتب محسن البديوى
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كشف بدر عبد العاطى سفير مصر فى ألمانيا، أن قرينة الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، استجابت لدعوة السفارة لحضور احتفالات "يوم المرأة العالمى"، مشيرا إلى أن هذه أول مرة تزور فيها قرينة الرئيس الألمانى سفارة أجنبية منذ تولى زوجها الرئاسة.

 

وقال "عبد العاطى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، عبر فضائية "الحياة"، أن قرينة الرئيس الألمانى، كانت سعيدة لما سمعته عن تمكين المرأة فى مصر، خاصة قبل تخصيص الرئيس 2017 عام للمرأة المصرية، كما أن مصر الدولة الوحيدة التى وضعت استراتيجية 2030 لتمكين المرأة.

 

وأشار إلى أن قرينة الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، أبدت إعجابها برسومات للفنانة الكبيرة فاتن حمامة، والفنان الكبير يوسف شاهين، وحصلت على طابع إيجابى عن مصر لماضيها وحاضرها ومستقبلها.

 


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بدر عبد العاطى

المانيا

قرينة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير




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