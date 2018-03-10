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الرئيس الصينى يحذر من الفساد فى مدينة تشونج تشينج

السبت، 10 مارس 2018 05:33 م
الرئيس الصينى يحذر من الفساد فى مدينة تشونج تشينج الرئيس الصينى شئ جين بينج





بكين (رويترز)
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حذر الرئيس الصينى شئ جين بينج اليوم السبت، بشدة من الفساد أثناء لقائه مع أعضاء البرلمان من مدينة تشونج تشينج التى ابتليت بفضيحتى فساد.

وتشونج تشينج هى إحدى أهم المدن فى جنوب غرب الصين لكنها تعرضت لفضيحتى فساد مأساويتين خلال الأعوام الماضية.

وفى عام 2013 حكم بالسجن مدى الحياة على بو شى لاى الزعيم السابق للحزب الشيوعى فى تشونج تشينج لإدانته بالرشوة والفساد وإساءة استغلال السلطة فى قضية بدأت بعد قتل زوجته لرجل أعمال بريطانى.

ووجه مدعون صينيون الشهر الماضى تهمة الرشوة إلى مسئول حزبى كبير آخر فى المدينة هو سون تشينج تساى الذى كان مرشحا لتولى منصب قيادى كبير.

وقال الرئيس الصينى لمشرعى تشونغتشينغ على هامش جلسة سنوية للبرلمان "البيئة السياسية" مثل الطبيعة ذاتها، ونقلت وسائل إعلام رسمية عن شى قوله "إذا رفعت نظرك عنها للحظة من اليسير أن تتلوث".

وأضاف أن على المسؤولين أن يمثلوا القدوة الحسنة وأن يكونوا مواطنين ذوى أخلاق وملتزمين بالقانون، وقال إن ضمان المسؤول لعدم فساد أى من أفراد أسرته يمثل أولوية قصوى.


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