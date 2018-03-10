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الدبابات تغيب عن عرض عسكرى طلب ترامب تنظيمه فى يوم المحاربين

السبت، 10 مارس 2018 03:50 م
الدبابات تغيب عن عرض عسكرى طلب ترامب تنظيمه فى يوم المحاربين الجيش الأمريكى -أرشيفية





رويترز
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أفادت مذكرة أصدرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأن عرضا عسكريا طلب الرئيس دونالد ترامب تنظيمه سيقام فى يوم المحاربين القدامى فى واشنطن العاصمة فى نوفمبر المقبل لكن لتقليل خسائر الطرق لن تشارك به الدبابات.

وطلب ترامب من البنتاجون الشهر الماضى دراسة تنظيم عرض احتفاء بالقوات الأمريكية بعدما عبر الرئيس الجمهورى عن إعجابه بعرض عسكرى حضره فى باريس العام الماضى فى العيد الوطنى الفرنسى (يوم الباستيل).

وتضمنت المذكرة الصادرة أمس الجمعة عددا من الإرشادات بشأن العرض المقرر يوم 11 نوفمبر منها أن مسار العرض سيكون من البيت الأبيض حتى مقر الكونجرس "ويشهد فى نهايته عرضا جويا مكثفا".

وقالت المذكرة "استخدموا مركبات ذات عجلات فقط لا دبابات. يجب الاهتمام بتقليل (حجم) الأضرار فى البنية التحتية المحلية"، وأضافت أن العرض سيركز على إسهامات المحاربين القدامى فى الجيش الأمريكى على مدار التاريخ بدءا من حرب الاستقلال.

وقال منتقدون إن العرض سيكلف ملايين الدولارات فى وقت يحتاج فيه البنتاجون إلى تمويل أكثر استقرارا لجيشه الذى يقع تحت ضغوط شديدة.

وقال مسؤول الميزانية فى البيت الأبيض إن العرض سيكلف دافعى الضرائب ما يصل إلى 30 مليون دولار، والعروض العسكرية فى الولايات المتحدة نادرة لكن فى بلدان أخرى تنظم بشكل روتينى احتفالا بالانتصارات فى المعارك أو لإبراز القدرة العسكرية.

 

 


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