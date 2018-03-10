الداخلية تنفذ الحكم فى 53 ألف هارب وتضبط 133 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الداخلية تنفذ الحكم فى 53 ألف هارب وتضبط 133 قضية مخدرات خلال 24 ساعةالسبت، 10 مارس 2018 01:04 م
مخدرات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية وحائزي المواد المخدرة.
ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، فى ضبط "133 قضية مخدرات، 52 متهما ومراقبا هاربين، 2 تشكيل عصابى، إعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتهم وتنفيذ 53327 حكما قضائيا متنوعا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
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