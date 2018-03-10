الداخلية تنفذ الحكم فى 53 ألف هارب وتضبط 133 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية وحائزي المواد المخدرة.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، فى ضبط "133 قضية مخدرات، 52 متهما ومراقبا هاربين، 2 تشكيل عصابى، إعادة 5 سيارات مُبلغ بسرقتهم وتنفيذ 53327 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .