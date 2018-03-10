الداخلية تضبط نصاب استولى على 209 ألف جنيه من ضحايا

أموال-أرشيفية
كتب عادل ضرة ـ محمود عبد الراضى
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نجحت مباحث الأموال العامة بالغربية فى ضبط شخص لنصبه على عدد من المواطنَين والإستيلاء منهما على 209 ألف جنيه.
تلقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية بلاغاً من شخصين بقيام "أسامه . س "موظف ، بالإستيلاء على ( 54 ألف جنيهاً ) من أصل مبلغ ( 115 ألف جنيهاً) مقابل تسهيل إستيراد سياره ملاكى لأحدهما من الخارج ، ومن آخر على مبلغ (155 ألف جنيهاً ) من أصل مبلغ (250 ألف جنيهاً ) مقابل تسهيل إستيراد 2 سياره ملاكى من الخارج .. وعدم إلتزامه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المشار إليها.
وأكدت تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية صحة الواقعة .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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