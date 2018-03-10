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السبت، 10 مارس 2018 10:48 م
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الداخلية تداهم وكرا للسلاح وتضبط تاجرا بحوزته 7 قطع

السبت، 10 مارس 2018 08:55 م
الداخلية تداهم وكرا للسلاح وتضبط تاجرا بحوزته 7 قطع سلاح - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو لجهود وزارة الداخلية فى التصدى للخارجين عن القانون وحائزى السلاح.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية.


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