الداخلية تداهم وكرا للسلاح وتضبط تاجرا بحوزته 7 قطع

سلاح - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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ينشر "اليوم السابع" فيديو لجهود وزارة الداخلية فى التصدى للخارجين عن القانون وحائزى السلاح.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية.
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